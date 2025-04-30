Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфонов

На сайте в блоге iXBT эксперты рассказали, что существует ряд факторов, влияющих на скорость работы смартфона, и их грамотное управление позволит сохранить его эффективность.

По словам специалиста, в отсутствие возможности обновить устройство пользователям рекомендуется использовать облегчённые версии программ, а также оптимизировать графические анимации и избегать запуска ресурсоёмких приложений.

Эксперт также отметил, что на быстродействие негативно влияет переполненное хранилище. Пользователям следует своевременно удалять ненужные файлы, использовать облачные сервисы для хранения мультимедиа и, если возможно, расширять память за счёт SD-карт.

Специалист подчеркнул, что перегрев гаджета, вызванный интенсивными нагрузками или неблагоприятными внешними условиями, стоит избегать. К примеру, не нужно использовать устройство при зарядке, минимизировать игровые сессии в жаркие дни и применять термостойкие аксессуары.