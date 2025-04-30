Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфонов

Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфонов
Аудио-версия:
Комментарии

На сайте в блоге iXBT эксперты рассказали, что существует ряд факторов, влияющих на скорость работы смартфона, и их грамотное управление позволит сохранить его эффективность.

По словам специалиста, в отсутствие возможности обновить устройство пользователям рекомендуется использовать облегчённые версии программ, а также оптимизировать графические анимации и избегать запуска ресурсоёмких приложений.

Эксперт также отметил, что на быстродействие негативно влияет переполненное хранилище. Пользователям следует своевременно удалять ненужные файлы, использовать облачные сервисы для хранения мультимедиа и, если возможно, расширять память за счёт SD-карт.

Специалист подчеркнул, что перегрев гаджета, вызванный интенсивными нагрузками или неблагоприятными внешними условиями, стоит избегать. К примеру, не нужно использовать устройство при зарядке, минимизировать игровые сессии в жаркие дни и применять термостойкие аксессуары.

Материалы по теме
Почему не стоит смотреть фильм «Дожить до рассвета» по мотивам игры Until Dawn
Почему не стоит смотреть фильм «Дожить до рассвета» по мотивам игры Until Dawn
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android