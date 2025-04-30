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Съёмки фильма «Мстители: Судный день» начались без готового сценария

Съёмки фильма «Мстители: Судный день» начались без готового сценария
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В конце апреля компания Marvel торжественно объявила о старте съёмок фильма «Мстители: Судный день» — нового блокбастера, в котором появятся многие супергерои киновселенной. Производство должно продлиться несколько месяцев, а премьера ленты состоится 1 мая 2026 года.

Как сообщают сразу несколько инсайдеров Голливуда, Marvel запустила съёмки «Судного дня» без готового сценария. У авторов есть какой-то общий документ с основными событиями, однако его переделывают буквально на ходу, пытаясь подстроиться под появление всё новых и новых актёров. Эту информацию косвенно подтверждали в корпорации после анонса главных героев будущей саги, отмечая, что фанатов ждут и другие сюрпризы.

Это далеко не первый случай, когда фильмы Marvel дорабатываются прямо на съёмочной площадке — многие картины киновселенной проходили через это. Однако столь хаотичное производство может сказаться не только на качестве кинокомикса, но и на дате релиза.

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