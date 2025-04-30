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Драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк

Драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк
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Независимая компания GroupStitch приобрела международные права на показ фильма «Кончится лето». Криминальную драму с Юрой Борисовым официально покажут за пределами России — сейчас студия ищет дистрибьюторов в США и других странах мира.

Кроме того, GroupStitch также получила права на выпуск ремейка картины на английском языке. Это значит, что компания может переснять ленту с тем же названием и сюжетом, но для другой аудитории.

Фильм «Кончится лето» вышел в кинотеатрах России в конце февраля и заработал в прокате около 53 млн рублей. Лента рассказывает о парне по имени Кеша, который возвращается в родной посёлок после пребывания в тюрьме. Там он устраивается работать на золотодобывающую артель, откуда его вскоре увольняют. Чтобы отомстить тем, кто его «кинул», Кеша крадёт золото и пускается в бега, взяв с собой младшего брата Тиму.

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