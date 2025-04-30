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В России предложили создавать «правильное» аниме

В России предложили создавать «правильное» аниме
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Эксперты предложили создавать в России «правильное» аниме. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на круглый стол, посвящённый перспективам развития анимации.

Специалисты отмечают, что российское аниме должно быть о дружбе и доброте, в отличие от западных мультфильмов, где много жестокости. По словам исполнительного директора Национальной родительской ассоциации Ларисы Санатовской, большая часть взрослых доверяет выбору детей. Потому ответственными за подростковые взгляды отчасти становятся сами аниматоры.

Мультфильмы — наиболее эффективный воспитательный формат, поскольку сочетает в себе и картинку, и слово.

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев заявил, что в год выходит до девяти полнометражных российских мультфильмов, но в разы больше зарубежных. Для того чтобы исправить эту ситуацию, нужно готовить больше специалистов по анимации. В России также необходимо создавать свой легальный контент для подростков, потому что детям приходится смотреть пиратские фильмы и сериалы.

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