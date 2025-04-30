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Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) апрель-май 2025 — как получить 750 примогемов бесплатно

Промокоды Genshin Impact — авторы дарят 750 примогемов
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Разработчики Gensin Impact выпустили сразу пять промокодов в честь старта программы «Истории о разработке Genshin Impact». Авторы раздают по 150 примогемов (Камней истока) — их можно активировать до 3 мая 7:00 мск. После этой даты коды станут недействительными.

Промокоды Gensin Impact в честь запуска программы «Истории о разработке»

  • FATUI — 150 примогемов
  • FROSTMOONSCIONS — 150 примогемов
  • LIGHTKEEPERS — 150 примогемов
  • THEWILDHUNT — 150 примогемов
  • VOYNICHGUILD — 150 примогемов.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.

Уже 7 мая в Genshin Impact выйдет большой апдейт 5.6 — в игру добавят Мондштадт, где пройдёт следующая глава основного сюжета.

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