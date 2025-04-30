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Вышли новые эпизоды второго сезона «Андора» — доступны ещё три серии

Вышли новые эпизоды второго сезона «Андора» — доступны ещё три серии
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30 апреля состоялся релиз новых эпизодов второго сезона сериала «Андор». Disney выпустила сразу три новых серии — их события разворачиваются спустя год после финала третьего эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Шоу продолжает историю Кассиана Андора, который возглавляет сопротивление могущественным силам Империи. В честь выхода серий Disney также выпустила большой ролик о создании второго сезона с точки зрения лора и общего ощущения «Звёздных войн».

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии разом еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут 14 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

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