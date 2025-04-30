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Genshin Impact 6.0 с Нод-Краем — дата выхода и первые подробности со стрима

Версия Genshin Impact 6.0 с новым регионом Нод-Край выйдет 10 сентября — первые детали
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Студия HoYoverse заканчивает работу над новым регионом для Genshin Impact. Автономная область Нод-Край будет расположена на окраине игрового мира и станет доступна в версии 6.0 с 10 сентября.

Разработчики рассказали, что отложили выход Снежной на год, чтобы довести до конца некоторые старые сюжетные линии. Эту историю разработчики планируют растянуть почти на год до лета 2026 года.

В Нод-Крае игроки смогут встретить множество известных и новых фракций, в том числе гильдию Войнича в Нашгороде, Предвестников Фатуи, Варку из Мондштадта и так далее. Сам регион будет сильно отличаться от того, что игроки видели раньше — жители Нод-Края владеют уникальной магией и поклоняются Луне, а не Архонтам.

Также разработчики опубликовали несколько промокодов на примогемы, приуроченные к этому стриму.

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