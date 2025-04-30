Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый тизер сериала «Высокий сезон» — премьера летом

Вышел новый тизер сериала «Высокий сезон» — премьера летом
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатры Okko и Start представили тизер нового сериала «Высокий сезон». Премьера драматического шоу состоится этим летом.

Видео доступно в VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko и Start.

Сериал расскажет историю молодой пары — Миши и Ани. Проводя последние дни отпуска во Вьетнаме, девушка бесследно исчезает. Причём сразу после встречи со своим бывшим, которого считала умершим. Миша начинает искать любимую и знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама по имени Тао. Она вернулась в родной город, чтобы узнать причину гибели сестры.

В драме сыграли Павел Попов («Отель Элеон», «Жить жизнь»), Анна Завтур («Цикады», «Лихие») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной доктор», «Заключение»). Режиссёром выступил создатель известного сериала «ЮЗЗЗ» Стас Иванов.

Материалы по теме
Драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android