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Второй и третий сезоны сериала «Задача трёх тел» снимут одновременно

Второй и третий сезоны сериала «Задача трёх тел» снимут одновременно
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СМИ сообщают, что второй и третий сезоны сериала «Задача трёх тел» будут снимать одновременно. По данным What's on Netflix, выход продолжения состоится не раньше 2027 года.

Предполагается, что бо́льшая часть съёмок будет проходить в Венгрии. Производство сезонов стартует 7 августа 2025 года, а должно закончиться в феврале 2027 года. Официально эту информацию Netflix не подтверждал.

Сериал «Задача трёх тел» снят по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. По сюжету правительство Китая решает отправить сигнал в космос, чтобы вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Спустя несколько десятков лет пришельцы отвечают на призыв и пытаются заморозить научный прогресс человечества.

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