Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Сёгун, 2-й сезон: детали сюжета, актёры, съёмки, когда выйдет

Съёмки второго сезона «Сёгуна» стартуют в январе 2026 года — первые детали
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал FX поделился деталями второго сезона сериала «Сёгун». Культовое историческое шоу начнут снимать в январе 2026-го в Ванкувере, Канада. К главным ролям вернутся Хироюки Санада (Ёси Торанага) и Космо Джарвис (Джон Блэкторн). У проекта нет даты выхода, однако он вряд ли вернётся на экраны раньше 2027 года.

События второго сезона развернутся спустя 10 лет после финала первого сезона. Шоу продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века. Авторы расскажут оригинальную историю — в первом сезоне сценаристы полностью экранизировали роман Джеймса Клавелла.

Первый сезон «Сёгуна» вышел в начале 2024 года и стал феноменом для телеканала FX. Шоу получило сразу 18 престижных наград «Эмми», включая статуэтку за лучший драматический сериал и лучших актёров.

Материалы по теме
Сериал «Сёгун» — великолепен, это главный мировой хит последних лет. Обзор первого сезона
Сериал «Сёгун» — великолепен, это главный мировой хит последних лет. Обзор первого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android