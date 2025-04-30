Съёмки второго сезона «Сёгуна» стартуют в январе 2026 года — первые детали

Телеканал FX поделился деталями второго сезона сериала «Сёгун». Культовое историческое шоу начнут снимать в январе 2026-го в Ванкувере, Канада. К главным ролям вернутся Хироюки Санада (Ёси Торанага) и Космо Джарвис (Джон Блэкторн). У проекта нет даты выхода, однако он вряд ли вернётся на экраны раньше 2027 года.

События второго сезона развернутся спустя 10 лет после финала первого сезона. Шоу продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века. Авторы расскажут оригинальную историю — в первом сезоне сценаристы полностью экранизировали роман Джеймса Клавелла.

Первый сезон «Сёгуна» вышел в начале 2024 года и стал феноменом для телеканала FX. Шоу получило сразу 18 престижных наград «Эмми», включая статуэтку за лучший драматический сериал и лучших актёров.