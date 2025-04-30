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Российская игра KIBORG вышла в Steam

Российская игра KIBORG вышла в Steam
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Российская игра KIBORG вышла в Steam и VK Play. Об этом сообщили разработчики проекта Sobaka Studio.

Видео доступно в VK-группе Sobaka Studio. Права на видео принадлежат Sobaka Studio.

Сюжет игры переносит пользователя в галактическую тюрьму. Главный герой — Морган Ли, которого несправедливо приговорили к 1300 годам заключения. Он получил шанс поучаствовать в шоу под названием «Последний билет» — чтобы выиграть, ему нужно пройти этажи колонии и победить других заключённых.

KIBORG представляет собой экшен с элементами роглайта. Игроку нужно комбинировать различные импланты и виды оружия между собой, чтобы выработать свой собственный стиль боя.

На агрегаторе OpenCritic у игры сдержанные оценки — от пяти до семи баллов из 10. KIBORG можно купить за 792 рубля в Steam и VK Play. На PlayStation 5 и Xbox Series X/S игра должна выйти сегодня, 30 апреля, — стоимость составит $ 30.

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