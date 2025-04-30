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Вышел трейлер сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых» — релиз 15 мая

Вышел трейлер сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых» — релиз 15 мая
Аудио-версия:
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Компания HBO представила большой трейлер нового сериала «Дастер» — cо звездой «Остаться в живых» Джошем Холлоуэем. Шоу начнет выходить на стриминговом сервисе Max 15 мая.

Видео доступно в YouTube канале Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Действие «Дастера» происходит в 1972 году. Главная героиня — первая чернокожая женщина-агент ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с мест преступлений.

Одним из продюсеров сериала стал Джей Джей Абрамс, который также участвовал в создании «Остаться в живых». Титульные роли исполнили Рэйчел Хилсон («Клуб первых жён», «Американская история ужасов») и Камилла Гуати («Новичок», «Хороший доктор»). Всего в шоу будет восемь эпизодов.

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