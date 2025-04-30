В мае в PS Plus раздадут Balatro, Ark: Survival Ascended и Warhammer 40,000: Boltgun

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в мае 2025 года. Все игры можно будет забрать с 6 мая по 2 июня.

В этот раз в сервис добавят три проекта: выживач про динозавров Ark: Survival Ascended, карточный хит Balatro и шутер от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun в стиле оригинальных Doom.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в мае 2025 года

Ark: Survival Ascended — знаменитый выживач в мире оживших динозавров от студии Wildcard

— знаменитый выживач в мире оживших динозавров от студии Wildcard Balatro — карточный рогалик от разработчика-одиночки, ставший одной из главных игр 2024 года

— карточный рогалик от разработчика-одиночки, ставший одной из главных игр 2024 года Warhammer 40,000: Boltgun — бумер-шутер по вселенной «Вархаммер»

Фото: Sony