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Бесплатные игры PS Plus Essential на май 2025 года — Ark, Balatro и Warhammer 40,000: Boltgun

В мае в PS Plus раздадут Balatro, Ark: Survival Ascended и Warhammer 40,000: Boltgun
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в мае 2025 года. Все игры можно будет забрать с 6 мая по 2 июня.

В этот раз в сервис добавят три проекта: выживач про динозавров Ark: Survival Ascended, карточный хит Balatro и шутер от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun в стиле оригинальных Doom.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в мае 2025 года

  • Ark: Survival Ascended — знаменитый выживач в мире оживших динозавров от студии Wildcard
  • Balatro — карточный рогалик от разработчика-одиночки, ставший одной из главных игр 2024 года
  • Warhammer 40,000: Boltgun — бумер-шутер по вселенной «Вархаммер»

Фото: Sony

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