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Ubisoft раскрыла планы поддержки Assassin's Creed: Shadows

Ubisoft раскрыла планы поддержки Assassin's Creed: Shadows
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Ubisoft выпустила ролик, где разработчики рассказали, что выйдет для Assassin's Creed Shadows в ближайшем будущем. Игроков ждут два дополнительных квеста, обновление механик и улучшение анимаций.

Видео доступно в YouTube канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

До конца мая в Shadows добавят квест «Труды Луиша Фройша» и дополнительные приёмы для паркура. К концу весны игра также получит обновлённый фоторежим.

В июне выйдет ещё один дополнительный квест. Помимо этого, появятся система тревоги в открытом мире и повышенные уровни сложности.

Фото: Ubisoft

Затем к игре можно будет купить сюжетное дополнение Claws of Awaji, которое продолжит основной сюжет и познакомит пользователей с новым регионом. Оно будет бесплатным для тех, кто сделал предзаказ. В Assassin's Creed Shadows также обещают добавить режим «новая игра +».

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