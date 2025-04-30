Знаменитый лесовоз — на новом постере фильма «Пункт назначения: Узы крови»

Кинокомпания New Line Cinema представила новый постер фильма «Пункт назначения: Узы крови». Он отсылает к запоминающейся сцене с лесовозом из второй части франшизы.

Фото: New Line Cinema

По сюжету нового «Пункта назначения» главная героиня когда-то смогла избежать смерти. Спустя годы по очереди начинают умирать члены её семьи. Теперь ей предстоит разобраться с ситуацией и спасти как можно больше людей от жесткой гибели.

Шестая часть кровавой франшизы выйдет в прокат 16 мая. Главные роли сыграли Брэк Бэссинджер («Старгёрл», «Реанимация»), Ричард Хэрмон («Век Аделин», «Учитель года») и звезда серии Тони Тод («Кэндимен», «Дом по Соседству»), умерший в прошлом году от рака.