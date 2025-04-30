Фильм «Сержант Рок» по комиксам DC отменен — СМИ

Компания Warner Bros. отказалась снимать фильм по комиксам DC «Сержант Рок». Об отмене экранизации сообщает The Wrap.

По данным издания, производство фильма остановлено из-за конфликтов в расписании. Съёмки должны были стартовать к лету, но авторы не успевали вовремя подготовиться к работе. Отмечается, что бюджет картины при этом был довольно низким — $ 70 млн. DC Studios пока никак не прокомментировала информацию.

Режиссёром фильма должен был выступить Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»). Главная роль изначально значилась за Дэниэлом Крэйгом («Достать ножи»), но в конечном итоге он отказался от проекта. Позже переговоры вел Колин Фаррелл, который уже сыграл роль персонажа из комиксов DC Пингвина в недавнем сериале.

По комиксам Сержант Рок — солдат времён Второй мировой войны. Он сражался с нацистами, попутно решая сверхъестественные задачи. Фильм по нему пытались снять ещё в восьмидесятые годы, с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.