Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Сержант Рок» по комиксам DC отменен — СМИ

Фильм «Сержант Рок» по комиксам DC отменен — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Warner Bros. отказалась снимать фильм по комиксам DC «Сержант Рок». Об отмене экранизации сообщает The Wrap.

По данным издания, производство фильма остановлено из-за конфликтов в расписании. Съёмки должны были стартовать к лету, но авторы не успевали вовремя подготовиться к работе. Отмечается, что бюджет картины при этом был довольно низким — $ 70 млн. DC Studios пока никак не прокомментировала информацию.

Режиссёром фильма должен был выступить Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»). Главная роль изначально значилась за Дэниэлом Крэйгом («Достать ножи»), но в конечном итоге он отказался от проекта. Позже переговоры вел Колин Фаррелл, который уже сыграл роль персонажа из комиксов DC Пингвина в недавнем сериале.

По комиксам Сержант Рок — солдат времён Второй мировой войны. Он сражался с нацистами, попутно решая сверхъестественные задачи. Фильм по нему пытались снять ещё в восьмидесятые годы, с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Материалы по теме
Почему не стоит смотреть фильм «Дожить до рассвета» по мотивам игры Until Dawn
Почему не стоит смотреть фильм «Дожить до рассвета» по мотивам игры Until Dawn
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android