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Глава разработки «Мира танков» прокомментировал арест активов компании в России

Глава разработки «Мира танков» прокомментировал арест активов компании в России
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24 апреля стало известно об аресте активов компании «Леста», издателя «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России. Компанию обвиняют в сотрудничестве с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создании экстремистского объединения. Сначала все обвинения в сторону Lesta отвергла пиар-служба, а сейчас своё слово сказал и Малик Хатажаев.

Руководитель группы компаний «Леста Игры» вновь отверг все обвинения и рассказал о текущем состоянии проекта. Топ-менеджер заявил, что не сотрудничает с Wargaming и конкретно Кислым с августа 2023 года, работая по законам РФ. Сейчас в компании продолжают сотрудничество лишь с правоохранительными органами, которым предоставлена вся финансовая отчётность Lesta. Он надеется, что в ближайшее время ситуация разрешится в его пользу.

Друзья, мы, честные люди, бьёмся за своё имя, за всю индустрию нашу. В ней сосредоточено огромное количество талантов, честных, неординарных людей. Мы готовы всем помогать. Спасибо, что вы с нами в этой сложной ситуации, всё будет, надеюсь, хорошо.

Ранее в Lesta Games раскрыли планы о выпуске контента в честь 80-летия Победы.

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