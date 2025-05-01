Кинотеатры России вновь отказались от пиратских фильмов Голливуда в майские праздники

1 мая из афиш многих кинотеатров России исчезли фильмы Голливуда, которые показывали в стране с помощью предсеансового обслуживания. Это произошло после того, как российские киносети решили поддержать прокат отечественных картин в первые две недели мая.

Так, ещё 30 апреля в России можно было найти сеансы «Грешников», «Minecraft в кино» и других голливудских лент, которые показывали вместе с короткометражными картинами. Однако уже 1 мая западные фильмы исчезли из каталога ближайших показов российских кинотеатров — остались только официально доступные в стране ленты.

По данным СМИ, перерыв в пиратских показах фильмов Голливуда продлится две недели — до 15 мая включительно. После этого в стране выйдут «Громовержцы» от Marvel и боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком.