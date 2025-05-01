Кит Харингтон вспомнил «унизительные» подсказки Беллы Рамзи на съёмках «Игры престолов»

Исполнительница роли Лилианы Мормонт в сериале «Игра престолов» Белла Рамзи в совместном интервью с Китом Харингтоном (Джон Сноу) вспомнила, как подсказывала ему реплики во время съёмок.

В 11 лет девушка думала, что коллега забыл текст, и просто пыталась ему помочь.

Теперь я думаю: «Боже мой, как ужасно». Но в тот момент это казалось совершенно невинным: «Кит не справляется со своей репликой, и я знаю это, так что я просто произношу её вслух».

В свою очередь, Кит отметил, что эти подсказки не раздражали его, а лишь заставили задуматься о собственной подготовке.

Помню, как ты мне помогла, и это было довольно унизительно. Но да, спасибо тебе за это. Я, наверное, предпочёл забыть об этом. Это не раздражало, если уж на то пошло, я просто подумал: «О боже, мне нужно улучшить свою игру. Я пришёл сюда слишком высокомерным, думая, что играю с каким-то ребёнком. А потом этот ребёнок-актёр стирает меня с экрана».