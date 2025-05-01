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Мартин Скорсезе снял фильм вместе с погибшим в апреле Папой Римским

Мартин Скорсезе снял фильм вместе с погибшим в апреле Папой Римским
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Культовый кинорежиссёр Мартин Скорсезе завершил работу над документальным фильмом «Альдеас: Новая история» (Aldeas — A New Story), над которым работал совместно с покойным Папой Римским Франциском.

По данным The Guardian, в ленту вошло последнее интервью Папы на камеру, а также его разговоры со Скорсезе. Фильм посвящён международной организации Scholas Occurrentes, которая продвигала культурные взаимодействия среди молодёжи по всему миру.

Когда выйдет новый фильм Скорсезе, пока неизвестно. Сейчас 82-летний режиссёр также работает над экранизацией романа «Дом», лентой «Дьявол в белом городе», криминальной драмой о преступности на Гавайях и картиной о Фрэнке Синатре.

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