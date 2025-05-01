«Телеграм» обновил групповые звонки — теперь можно добавить 200 человек и показывать экран

Разработчики мессенджера «Телеграм» представили улучшенный функционал групповых звонков. Масштабное обновление позволит добавить в разговор до 200 человек одновременно.

Кроме того, теперь пользователи смогут разговаривать по аудио или видео с десятками людей, а также транслировать им свой экран. Приглашать других в конференцию тоже стало намного удобнее — это можно сделать по ссылке на звонок или QR-коду.

Чтобы начать групповой звонок в Telegram, нужно просто позвонить кому-то, а потом нажать кнопку «Добавить участника». Есть и другие способы — по кнопке «Звонки» (можно включить в разделе Настройки > Недавние звонки).