Twitch забанил каналы Бустера, Рамзеса, Вудуша и других популярных стримеров из России

Пользователи платформы для прямых трансляций Twitch обратили внимание на то, что модерация начала блокировать каналы популярных российских стримеров.

За последние дни под такие ограничения попали Вячеслав buster Леонтьев (самый популярный стример из России), Александр VooDooSh Шальчинов (впервые получил бан на «Твиче»), Роман RAMZES666 Кушнарёв и десятки других известных контентмейкеров.

Вудуш отметил, что подобная ситуация связана с закрытием русскоязычного отделения Twitch.

Вообще сам факт того, с какой лёгкостью выдаются ошибочные (или нет) баны, поражает. Удивительно, что, по сути, основная движущая сила платформы — ну то есть сам контентмейкер — является наиболее уязвимым звеном. Улететь в бан сейчас элементарно: будь то масс-репорты от ботов, внезапно появившиеся правила (о которых ты узнаёшь предупредительным баном), запросы непонятно от кого и на основании чего и так далее.

Обычно бан длится один-два дня, но в это время стримеры не могут проводить трансляции и взаимодействовать с аудиторией. Некоторые предполагают, что Twitch блокирует стримеров за прямые ссылки на сайты букмекеров.