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Авторы Fortnite выиграли суд у Apple — игра вернётся на iPhone и iPad

Авторы Fortnite выиграли суд у Apple — игра вернётся на iPhone и iPad
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Американский суд запретил Apple брать комиссию за покупки вне AppStore — об этом сообщает издание The Verge.

В рамках процесса против Epic Games суд признал, что Apple пользуется своим монопольным положением на рынке. Теперь компания не может указывать разработчикам, как и где они предлагают пользователям совершать внутриигровые покупки. Представители Apple заявили, что будут обжаловать это решение.

Также суд передал прокурору дело о неуважении Apple к суду: «яблочные» соврали под присягой и намеренно не выполнили решение органа, принятое в 2021 году.

Судебный спор разработчиков Fortnite и Apple продолжается с 2021 года после удаления популярной «королевской битвы» из AppStore.

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