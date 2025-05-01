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«Джокер 2» стал самым убыточным фильмом 2024 года — авторы потеряли почти $ 150 млн

«Джокер 2» стал самым убыточным фильмом 2024 года — авторы потеряли почти $ 150 млн
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Портал Deadline представил список самых неудачных блокбастеров по итогам 2024 года. Список возглавил «Джокер: Безумие на двоих» — сиквел о заклятом враге Бэтмена смог заработать лишь $ 207 млн, тогда как его бюджет оценивается в $ 371 млн.

В топ неудачников также попали «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (убыток $ 119 млн), экранизация игры Borderlands ($ 80 млн), «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы ($ 75 млн) и «Крейвен-охотник» ($ 71 млн).

Ранее инсайдеры утверждали, что фильму «Джокер 2» для окупаемости необходимо заработать около $ 450 млн. Фильм провалился в прокате, заработав в два раза меньше.

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