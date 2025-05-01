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Новые постеры фильма «Как приручить дракона» — лента выйдет 13 июня

Новые постеры фильма «Как приручить дракона» — лента выйдет 13 июня
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Создатели полнометражного фильма «Как приручить дракона» опубликовали два новых постера ленты с живыми актёрами по одноимённому мультфильму.

Напомним, главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.

Фото: Universal

Фото: Universal

Мировая премьера картины состоится 13 июня 2025 года. Сейчас продюсеры Universal Pictures уже работают над продолжением.

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