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Microsoft резко подняла цены на консоли Xbox Series и комплектующие во всём мире

Microsoft резко подняла цены на консоли Xbox Series и комплектующие во всём мире
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Компания Microsoft сообщила о повышении цен на игровые консоли линейки Xbox Series, а также на аксессуары и отдельные игры.

Так, Xbox Series X стала на $ 100 (примерно 81,5 тыс. рублей) дороже, цены на геймпады выросли на $ 10, а уже осенью некоторые игры станут продаваться за $ 80.

Новые цены на Xbox

  • Игровая приставка Xbox Series S на 512 ГБ — $ 379,99 (ранее $ 299,99)
  • Игровая приставка Xbox Series X Galaxy Black на 2 ТБ — $ 729,99 (ранее $ 599,99)
  • Геймпад Xbox Wireless Controller — $ 79,99 (ранее $ 69,99)
  • Наушники  Xbox Wireless Headset — $ 119,99 (ранее $ 109,99)

Сейчас Microsoft работает над новой версией приставки Xbox.

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