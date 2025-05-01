Microsoft резко подняла цены на консоли Xbox Series и комплектующие во всём мире

Компания Microsoft сообщила о повышении цен на игровые консоли линейки Xbox Series, а также на аксессуары и отдельные игры.

Так, Xbox Series X стала на $ 100 (примерно 81,5 тыс. рублей) дороже, цены на геймпады выросли на $ 10, а уже осенью некоторые игры станут продаваться за $ 80.

Новые цены на Xbox

Игровая приставка Xbox Series S на 512 ГБ — $ 379,99 (ранее $ 299,99)

Игровая приставка Xbox Series X Galaxy Black на 2 ТБ — $ 729,99 (ранее $ 599,99)

Геймпад Xbox Wireless Controller — $ 79,99 (ранее $ 69,99)

Наушники Xbox Wireless Headset — $ 119,99 (ранее $ 109,99)

Сейчас Microsoft работает над новой версией приставки Xbox.