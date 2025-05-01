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В Японии резко упал спрос на авиабилеты из-за популярной манги о катастрофах

В Японии резко упал спрос на авиабилеты из-за популярной манги о катастрофах
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Японцы на 30% реже обычного покупают билеты на самолёт на июль этого года — снижение интереса к полётам связывают с мангой Рё Тацуки «Будущее, которое я видела».

Она вышла ещё в 1999 году и затрагивала различные катастрофы в будущем. Произведение долгое время оставалось в тени, пока одно из «предсказаний» не сбылось: в 2011-м на Японию обрушилось мощное землетрясение, ранее описанное в манге.

В 2021 году Рё Тацуки выпустила продолжение, в котором описывалась большая авиакатастрофа 5 июля 2025 года. Из-за этого японским авиаперевозчикам пришлось снижать число рейсов — местные жители отказываются летать в этот и ближайшие дни.

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