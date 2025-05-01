Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Яркая Ана де Армас с огнемётами — на новых кадрах фильма «Балерина» по «Джону Уику»

Яркая Ана де Армас с огнемётами — на новых кадрах фильма «Балерина» по «Джону Уику»
Комментарии

Издание Entertaiment Weekly представило серию новых кадров с Аной де Армас в роли Евы Макарро из фильма «Балерина». Премьера картины по вселенной «Джона Уика» состоится в России 5 июня.

На новых кадрах актриса в полном снаряжении готовится к бою, оснащённая огнемётами.

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

«Балерина» расскажет историю профессиональной танцовщицы, которая охотится на убийц своей семьи. Режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.

Материалы по теме
Вышел трейлер боевика «Балерина» по «Джону Уику» на русском языке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android