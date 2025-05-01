Яркая Ана де Армас с огнемётами — на новых кадрах фильма «Балерина» по «Джону Уику»

Издание Entertaiment Weekly представило серию новых кадров с Аной де Армас в роли Евы Макарро из фильма «Балерина». Премьера картины по вселенной «Джона Уика» состоится в России 5 июня.

На новых кадрах актриса в полном снаряжении готовится к бою, оснащённая огнемётами.

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

«Балерина» расскажет историю профессиональной танцовщицы, которая охотится на убийц своей семьи. Режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.