Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый сезон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» выйдет в России 3 мая

Новый сезон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» выйдет в России 3 мая
Комментарии

Телеканал «ТВ-3» покажет в эфире шестой сезон популярного мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Премьера на российском телевидении состоится в субботу, 3 мая, в 17:00 мск — через месяц после дебюта во Франции.

В новом эпизоде двум школьникам, которые по ночам примеряют маски супергероев, предстоит встретиться с новым таинственным злодеем — его действия заставят героев усомниться в собственных возможностях, но Леди Баг и её спутник должны найти путь к победе.

Всего в новый сезон должны войти 26 эпизодов, в оригинале на данный момент доступны восемь серий (новые выходят по одной в неделю). Финал истории намечен на конец 2025 года.

Материалы по теме
Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот 2» выйдет в кинотеатрах России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android