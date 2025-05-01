Эммануэль Макрон поздравил авторов Clair Obscur: Expedition 33 с успехом игры

Clair Obscur: Expedition 33 уже стала мировым хитом. Игра от французской студии Sandfall вышла в конце апреля, получив высочайшие отзывы от критиков, а недавно новости о столь успешном релизе добралась и до чиновников.

1 мая президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал столь знаковое событие. Он напомнил, что местный проект уже продался миллионным тиражом и получил высочайшие оценки от критиков и игроков, и поздравил разработчиков.

Clair Obscur: Expedition 33 уже продалась миллионным тиражом и стала одной из самых высокооценённых игр в истории. И это французская игра! Мои поздравления студии Sandfall, браво!

Фото: Соцсети Эммануэля Макрона

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоялся 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series. Сейчас игра занимает первое место в истории Metacritic по рейтингу пользователей.