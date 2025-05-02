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«Головоломка 2» стала самым прибыльным фильмом 2024 года

«Головоломка 2» стала самым прибыльным фильмом 2024 года
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Издание Deadline опубликовало финансовые показатели мультфильма «Головоломка 2» — самой кассовой картины 2024 года. С помощью доверенных источников журналисты подсчитали примерные затраты и выручку ленты — данные актуальны на конец 2024 года.

Disney заработала на фильме примерно $ 1,15 млрд — в эту сумму входят прокат в кинотеатрах (около $ 770 млн), продажи физических копий ленты на Blu-Ray ($ 170 млн) и отчисления от трансляций в онлайн-кинотеатрах и на телевидении ($ 210 млн). Расходы на ленту составили $ 500 млн — в сумму издержек вошли производственный ($ 200 млн) и маркетинговый ($ 170 млн) бюджеты, гонорары съёмочной команды ($ 45 млн) и другие затраты ($ 85 млн).

В конечном итоге Disney обогатилась примерно на $ 650 млн — это самый прибыльный фильм студии со времён «Мстителей: Финал». Таким образом, «Головоломка 2» заняла первую строчку в списке лент с наибольшими доходами, опережая «Дэдпула и Росомаху», «Моану 2», «Соника в кино 3», «Дюну 2» и «Гадкого я 4».

Расходы, доходы и чистая прибыль «Головоломки 2»

Расходы, доходы и чистая прибыль «Головоломки 2»

Фото: Deadline

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