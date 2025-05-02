Стартовали предзаказы Ghost of Yotei — в Турции игра стоит 2799 лир

Компания Sony открыла предзаказы Ghost of Yotei. В турецком PSstore стандартное издание игры стоит 2799 лир (около 6000 рублей), а Deluxe версия — 3149 лир (около 6700 рублей).

В расширенном издании игроки получат различные косметические предметы, включая броню для главной героини и её лошади. Пользователи также получат раннюю разблокировку карт пассажирских перевозок и набор мечей.

Фото: Sony

События игры происходят спустя 300 лет после Ghost of Tsushimа, в японском городе Эзо. Новым призраком будет девушка по имени Атсу, которая будет мстить за свою семью.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября. Игра выйдет эксклюзивно для Playstation 5, однако позже может появиться и на ПК, как это было с другими играми Sony.