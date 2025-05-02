Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Семейная комедия «Пальма 2» выйдет в онлайне 8 мая

Семейная комедия «Пальма 2» выйдет в онлайне 8 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату цифрового выхода фильма «Пальма 2». Премьера комедии на онлайн-площадке состоится 8 мая. В кинотеатрах картина вышла 20 марта и собрала более 500 млн рублей в прокате.

По сюжету лётчик Вячеслав Лазарев перестаёт летать на больших самолётах и перебирается в глубинку. Там семья живёт спокойно, пока у них на пороге не оказывается маленький медвежонок, которого сын лётчика называет Мансур. Медведя похищают браконьеры, но на помощь ему приходит овчарка Пальма. Два зверька теперь пытаются найти дорогу домой, пока параллельно их ищет семья Лазаревых.

Главные роли в фильме сыграли Виктор Добронравов («Огонь»), Леонид Басов («Солнце на вкус») и Владимир Ильин («Время первых»). Режиссёром приключенческой картины выступил Владимир Кондауров («Домовой»).

Материалы по теме
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2025 года
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android