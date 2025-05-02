Семейная комедия «Пальма 2» выйдет в онлайне 8 мая

Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату цифрового выхода фильма «Пальма 2». Премьера комедии на онлайн-площадке состоится 8 мая. В кинотеатрах картина вышла 20 марта и собрала более 500 млн рублей в прокате.

По сюжету лётчик Вячеслав Лазарев перестаёт летать на больших самолётах и перебирается в глубинку. Там семья живёт спокойно, пока у них на пороге не оказывается маленький медвежонок, которого сын лётчика называет Мансур. Медведя похищают браконьеры, но на помощь ему приходит овчарка Пальма. Два зверька теперь пытаются найти дорогу домой, пока параллельно их ищет семья Лазаревых.

Главные роли в фильме сыграли Виктор Добронравов («Огонь»), Леонид Басов («Солнце на вкус») и Владимир Ильин («Время первых»). Режиссёром приключенческой картины выступил Владимир Кондауров («Домовой»).