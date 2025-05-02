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Стало известно русскоязычное название Ghost of Yotei — «Призрак Ётэй»

Стало известно русскоязычное название Ghost of Yotei — «Призрак Ётэй»
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Sony раскрыла русскоязычное название Ghost of Yotei — игра будет называться «Призрак Ётэй». Название появилось на официальном сайте PlayStation.

Действие самурайского приключения происходит спустя 300 лет после событий Ghost of Tsushimа в городе Эзо. Главная героиня — Атсу, у которой убили всех членов семьи и сожгли дом. Ей предстоит стать наёмницей и отомстить врагам.

«Призрак Ётэй» выйдет 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5. Предзаказы уже стартовали — стоимость обычного издания составляет 2799 лир (примерно 6000 рублей), а за Deluxe версию просят 3149 лир (примерно 6700 рублей). Расширенное издание предоставит для игроков доступ к различным косметическим предметам.

Игру переведут на русский язык. При этом официально в РФ «Призрак Ётэй» не выйдет.

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