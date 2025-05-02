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ГТА 6 дата выхода: GTA 6 отложили на 2026 год

GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года — официально
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Студия Rockstar Games назвала дату выхода GTA 6. Новый экшен выйдет уже 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series. Об этом компания объявила в отдельном посте в соцсетях и на официальном сайте.

В своём посте разработчики заявили, что им необходимо дополнительное время на выпуск максимально качественного продукта, который превзойдёт ожидания фанатов.

GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года. Мы очень сожалеем, что игра выйдет позже обещанного. Ваш интерес и горячие обсуждения вокруг новой части GTA воодушевляет всю команду разработчиков. Мы благодарим вас за поддержку и ваше терпение на нашем пути к завершению создания игры. С каждой новой игрой Rockstar стремится превзойти ожидания фанатов, и GTA 6 здесь не исключение. Мы надеемся на ваше понимание, что нам необходимо дополнительное время, чтобы достичь того уровня качества, который вы от нас ожидаете. С нетерпением ждём возможности поделиться с вами новыми деталями об игре в ближайшее время.

Изначально GTA 6 должна была выйти осенью 2025 года, однако в издательстве Take-Two намекали на то, что игру всё же могут отложить, если Rockstar потребуется больше времени.

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