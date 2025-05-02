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Владелец Rockstar прокомментировал перенос GTA 6

Владелец Rockstar прокомментировал перенос GTA 6
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Владелец комании Rockstar Штраус Зельник прокомментировал перенос GTA 6. Информация появилась на официальном сайте Take-Two.

В публикации Зельник сообщил, что Rockstar необходимо дополнительное время, чтобы доработать игру. Глава Take-Two также сказал, что текущий финансовый год ожидается рекордным по выручке.

Мы полностью поддерживаем просьбу Rockstar Games о предоставлении дополнительного времени для реализации их творческого видения GTA 6, которая обещает стать новаторским развлечением, превосходящим ожидания аудитории. Мы серьёзно относимся к продвижению наших игр и ценим огромное и глубокое ожидание GTA 6 во всём мире, но мы остаёмся непоколебимыми в своём стремлении к совершенству. Продолжая выпускать наши феноменальные игры, мы рассчитываем на многолетний рост нашего бизнеса и увеличение стоимости для наших акционеров.

GTA 6 должна была выйти осенью 2025 года, но Rockstar потребовалось больше времени, чтобы улучшить игру. Релиз экшена теперь состоится 26 мая 2026 года.

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