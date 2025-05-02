Сборы фильма «В списках не значился» превысили 100 млн рублей

Сборы военного фильма «В списках не значился» превысили 100 млн рублей. Драма достигла таких результатов на второй день проката — премьера картины состоялась 1 мая.

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Главный герой фильма — молодой лейтенант Коля Плужников, который приехал служить в Брест. Его ещё не успели зачислить в личный состав военнослужащих, но в четыре утра уже началась Великая отечественная война. Так завязывается первый бой молодого военного, который продлится 10 месяцев.

Режиссёром военной драмы стал Сергей Коротаев («Горький 53»). Главные роли сыграли Владислав Миллер («Ваша честь»), Яна Сексте («Пробуждение»), Павел Чернышёв («Оффлайн») и Владимир Машков («Ликвидация»).