Авторы ремастера TES 4: Oblivion выпустили ASMR-рекламу игры

Студия Bethesda выпустила ASMR-рекламу ремастера TES 4: Oblivion. Видео разработчики опубликовали на своём YouTube-канале.

В ролике представительница кошачьего народа Каджитов точит когти об камень, а также причёсывается и шипит. В конце видео персонаж засыпает со звуками мурлыканья.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Bethesda.

Ремастер TES 4: Oblivion вышел 22 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Оригинальную игру перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений. Игра сразу вышла в подписке Game Pass. Русская локализация отсутствует, однако энтузиасты уже выпустили свой перевод.