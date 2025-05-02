Вышел большой обзорный трейлер Elden Ring: Nightreign

Компания Bandai Namco показала большой обзорный трейлер Elden Ring: Nightreign. Ролик разработчики опубликовали на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

В видео показали новые геймплейные кадры, а также механики боёв и прокачки персонажей. Продемонстрировали всех восьмерых играбельных героев, среди которых есть варвар и лучник. В игре можно будет также носить костюмы персонажей из прошлых релизов FromSoftware, таких как Bloodborne и Dark Souls.

Выход Elden Ring: Nightreign состоится 30 мая на ПК, а также на консолях PlayStation и Xbox. Кооперативная игра на трёх человек представляет из себя экшен с элементами роглайк. Геймерам нужно будет сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.