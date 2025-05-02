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Microsoft предлагает отказаться от паролей новым пользователям

Microsoft предлагает отказаться от паролей новым пользователям
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Компания Microsoft перестанет предлагать создать пароль при создании новых учётных записей. Об этом корпорация сообщила на официальном сайте.

Теперь новые аккаунты не будут иметь пароли по умолчанию. Пользователи могут входить в свою запись другими способами, такими как push-уведомления или ключи доступа.

Хотя пароли существуют уже много веков, мы надеемся, что их господство над нашим онлайн-миром подходит к концу. Каждый день люди по всему миру входят в свои учетные записи. По данным FIDO Alliance, в более чем 15 миллиардов аккаунтов пользователи теперь смогут входить, используя другие способы вместо паролей.

Компания также предлагает старым аккаунтам переходить на другой метод входа. Для этого нужно будет удалить пароль в настройках учётной записи. Microsoft называет это «новой эрой аутентификации».

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