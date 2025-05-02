Microsoft предлагает отказаться от паролей новым пользователям

Компания Microsoft перестанет предлагать создать пароль при создании новых учётных записей. Об этом корпорация сообщила на официальном сайте.

Теперь новые аккаунты не будут иметь пароли по умолчанию. Пользователи могут входить в свою запись другими способами, такими как push-уведомления или ключи доступа.

Хотя пароли существуют уже много веков, мы надеемся, что их господство над нашим онлайн-миром подходит к концу. Каждый день люди по всему миру входят в свои учетные записи. По данным FIDO Alliance, в более чем 15 миллиардов аккаунтов пользователи теперь смогут входить, используя другие способы вместо паролей.

Компания также предлагает старым аккаунтам переходить на другой метод входа. Для этого нужно будет удалить пароль в настройках учётной записи. Microsoft называет это «новой эрой аутентификации».