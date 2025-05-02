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Устрашающая Нейтири — на новом кадре из фильма «Аватар 3»

Устрашающая Нейтири — на новом кадре из фильма «Аватар 3»
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Британское издание Empire опубликовало новый кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» — третьей части знаменитой франшизы Джеймса Кэмерона. На нём можно увидеть Нейтири, главную героиню саги и жену Джейка Салли.

Фото: Empire

Как подтвердила актриса Зои Салдана, будущий фильм станет самым эмоциональным приключением в истории героини после того, как она пережила тяжёлую утрату.

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря 2025 года. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, которые обитают возле вулканов. Четвёртая часть серии выйдет 21 декабря 2029 года, а финал франшизы состоится с выходом пятого фильма — 19 декабря 2031 года.

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