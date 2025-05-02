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В EA Sports FC 25 стартовало событие «Команда сезона» с лучшими игроками АПЛ

В EA Sports FC 25 стартовало событие «Команда сезона» с лучшими игроками АПЛ
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2 мая в EA Sports FC 25 начался второй этап крупного события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов, особенно проявивших себя в последние девять месяцев в английской Премьер-лиге. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Так, в команду лучших игроков сезона АПЛ вошли сразу 22 футболиста — самый высокий рейтинг в 97 баллов получили игроки «Ливерпуля» — Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.

Мужская «Команда сезона» в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

В женскую команду сезона же вошло 11 футболисток — рейтинг возглавила нападающая «Манчестер Сити» Хадиджа Шоу c 96 баллами.

Женская «Команда сезона» в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Лучшие игрока сезона АПЛ будут доступны до 9 мая 20:00 мск. После этого последуют Бундеслига, Серия А и Ла Лига. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 6 июня.

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