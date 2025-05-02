Cъёмки третьего сезона сериала «Укрытие» завершены

Компания Apple объявила о завершении съёмок третьего сезона сериала «Укрытие». Производство закончилось спустя примерно полгода после старта — оно началось ещё в ноябре 2024 года.

В ближайшее время авторы шоу возьмут небольшую паузу для постройки декораций, после чего приступят к съёмкам четвёртого сезона. Он станет большим финалом, который завершит сюжетную линию постапокалиптического проекта.

Третий сезон «Укрытия» может выйти уже в конце 2025 года или начале 2026-го — здесь всё будет зависеть от количества спецэффектов и планов Apple по выпуску сериала. В компании пока не комментировали примерную дату выхода продолжения.