Студия Animaccord перестанет создавать мультсериал «Маша и Медведь» в России. Об этом сообщил журналист Иван Ильин.

Автор статьи говорит, что студия уже начала сокращать сотрудников и продолжит это делать до 30 июня. Ильин также говорит, что руководство студии уже давно находится на Кипре и права на «Машу и Медведя» принадлежат местной компании.

Маша уходит тихо. Не хлопает дверью, не берёт флаг, не оставляет записки: «Скро бду». Просто выходит через чёрный ход студии, за которым теперь не слышно ни детского смеха, ни вообще никакого звука. Нечего охранять и гос «Медведям». В пустом опен-спейсе больше не включают свет. А где-то на Кипре, возможно, уже придумывают новую серию — ту, где Маша и Медведь, как всегда, свободны от чужих флагов и чужих ожиданий. Ту, где они просто делают то, что умеют лучше всего, — веселить детей по всему миру.

Мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить 7 января 2009 года. За 16 лет трансляции было выпущено семь сезонов. Приключения девочки и медведя приобрели настолько большой успех, что транслировались в других странах, таких как Великобритания, Германия и Франция.