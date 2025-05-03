Киану Ривз и Сандра Буллок вновь снимутся в романтическом фильме

Студия Amazon MGM готовит новый фильм с участием Киану Ривза и Сандры Буллок. Об этом сообщает Variety.

Подробности сюжета пока неизвестны, однако фильм будет романтическим триллером. Студия называет картину «захватывающей». Сценаристом выступит Ной Оппенхайм, работающий над фильмом «Бегущий в лабиринте» и сериалом «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли.

Киану Ривз и Сандра Буллок вместе снимались в культовом боевике «Скорость» 1994 года. Картина получала две премии «Оскар» за лучший монтаж звуковых эффектов и лучший звук. Позднее актёры поработали и над романтической драмой «Дом у озера» в 2006 году.