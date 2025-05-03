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Зрители оценили фильм «Громовержцы» на уровне «Человека-паука 2»

Зрители оценили фильм «Громовержцы» на уровне «Человека-паука 2»
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1 мая состоялась премьера очередной экранизации комиксов Marvel — «Громовержцы». Спустя два дня компания CinemaScore представила рейтинг боевика от зрителей, которых опросили сразу после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «А-» — точно так же был оценен культовый «Человек-паук 2» от режиссёра Сэма Рэйми. При этом зрителям новый фильм понравился немного меньше, чем «Мстители: Финал» 2019 года.

Фото: СinemaScore

«Громовержцы» повествуют о команде антигероев, собранной, чтобы выполнить секретное задание от ЦРУ. Главные роли сыграли Флоренс Пью («Солнцестояние»), Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»), Уайатт Рассел («Чёрное зеркало») и Дэвид Харбор («Очень странные дела»).

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