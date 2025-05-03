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Стал известен график выхода новых Assassin's Creed до 2031 года

Стал известен график выхода новых Assassin's Creed до 2031 года
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Издание Insider Gaming опубликовало график выхода новых Assassin's Creed. По данным Тома Хендерсона, к 2031 году должно выйти ещё девять игр серии.

В 2025 году выйдет Assassin's Creed для мобильных телефонов, с подзаголовком Jade. В следующем году планируется релиз Invictus — мультиплеерная часть на 16 человек. Следом по графику идёт Obsidian — ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag.

Ubisoft также планирует выпустить полноценную игру про ведьм с подзаголовком Hexe в 2027 году. Уже на следующий год ожидается Assassin's Creed: Scarlet — про Индию и Ацтеков. В 2029 году должен состоятся релиз проекта под названием Stardust, который является ремейком одной из частей. В этом же году выйдет Emerald — ещё один мультиплеерный Assassin's Creed.

В 2030 году игроков будет ждать новая основная часть серии под кодовым названием RPG3. А уже на следующий год обещают выпустить ещё один ремейк старой игры.

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