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RTX 4060 для ноутбуков — самая популярная видеокарта среди пользователей Steam

RTX 4060 для ноутбуков — самая популярная видеокарта среди пользователей Steam
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Компания Valve опубликовала топ самых популярных конфигураций среди пользователей Steam — первое место заняла RTX 4060 для ноутбуков. В апреле 2025 года эту карту использовали 4,80% от общего числа геймеров.

Среди процессоров лидером остаётся фирма GenuineIntel. Её продукцией пользуется 61,25% игроков. Самым используемым объёмом оперативной памяти стал формат на 16 ГБ — он установлен у 43,86%.

Фото: Valve

По информации из отчёта, в апреле Windows 11 стала самой популярной операционной системой у пользователей. Она установлена больше чем у половины игроков — 57,84%. При этом Windows 10 стала терять популярность — она стоит только у 38,09%.

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