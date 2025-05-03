Появились новые кадры фильма «Материалистка» с Педро Паскалем и Крисом Эвансом

Издание Entertainment Weekly представило новые кадры романтической мелодрамы «Материалистка». Фильм выйдет в прокат 19 июля, в том числе и в РФ.

В интервью изданию режиссёр проекта Селин Сон («Прошлые жизни») и исполнительница главной роли Дакота Джонсон («50 оттенков серого») рассказали о мелодраме. Они отметили, что фильм покажет девушку, которая пытается победить свой страх быть любимой.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Главная героиня находится в очень интересном периоде своей жизни, когда она как бы балансирует между двумя мирами. Многое из того, что она делает — это очень поверхностные вещи. Я думаю, что долгое время ей было очень комфортно работать в такой сфере, потому что это означает, что ей не нужно разбираться в самой себе.

Главные роли также сыграли Педро Паскаль («Мандалорец») и Крис Эванс («Мстители»). Сюжет повествует о брачном агенте Люси, которая уверена в том, что знает о любви всё. Жизнь меняется, когда в её жизнь возвращается бывший парень Джон, а параллельно за героиней начинает ухаживать миллионер Рэнди.