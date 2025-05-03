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«Пять ночей с Фредди 2» будет мрачнее и насыщеннее первой части

«Пять ночей с Фредди 2» будет мрачнее и насыщеннее первой части
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Издание ComingSoon опубликовало интервью со звездой «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лиллардом. Актёр намекнул, что во второй части фильма ужасов будет больше экшена и страшных эпизодов.

Может быть, в сценарии больше пугающих моментов. Может быть, он немного более насыщен экшеном. Я не знаю. Я здесь не для того, чтобы сказать «да, это так» или «нет, это не так». Но я думаю, что фанатам понравится следующий фильм, и я думаю, что они могут сильно испугаться на премьере.

Первая часть экранизации видеоигры «Пять ночей с Фредди» вышла в 2023 году. Картину ждал кассовый успех — ужасы собрали $ 297 млн в прокате. Новый фильм об аниматрониках-убийцах выйдет 5 декабря.

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